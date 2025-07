Al Ristorante Orselli di Melle in agosto ogni giorno è “buono”

Nel pittoresco borgo di Melle, immerso nella suggestiva Valle Varaita, il Ristorante Orselli si distingue per la sua dedizione alla cucina piemontese autentica e alla qualità, attirando clienti anche da fuori regione. La location, immersa nel verde e nel fresco, è un’isola di refrigerio per le calde giornate della pianura.

Arrivando a Melle lo si riconosce subito, arrivando nei pressi, per i suoi iconici gazebo arancioni, sotto i quali godere, durante il giorno, di una fresca ombra mentre di sera ci si potrà rilassare avvolti da una magica atmosfera estiva.

“Da Orselli vogliamo fare la differenza,” – spiega Diego, il titolare – “Proponiamo una cucina piemontese genuina, come quella della nonna, e bistecche di carni eccellenti grigliate a prezzi onesti. Se non si può fare in Piemonte, non si può fare da nessuna parte. Lavoriamo con allevatori locali” – prosegue Diego – “acquistando intere o selezionando tagli pregiati e meno comuni, come lombata, fegato, rognoni e ossibuchi. Questo approccio permette, ad esempio, di offrire bistecche di qualità eccellente a 6 euro all'etto, garantendo qualità e sostenibilità.”

Il Ristorante Orselli vi aspetta dunque per un’esperienza di gusto autentica e conveniente.Per informazioni e prenotazioni, contattate il 371.4688012.

Seguite le loro proposte su Instagram e Facebook @ristoranteorselli.

L’indirizzo è Via Tre Martiri 53 - Melle, terza entrata del paese arrivando da Saluzzo e la prima scendendo dalla valle, con un grande parcheggio riservato ai Clienti.