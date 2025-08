Dopo Mosaner, Constantini: Pinerolo di nuovo dorata

La sua macchina parcheggiata in strada, non è passata inosservata. La campionessa olimpica di curling Stefania Constantini, 26 anni, si è allenata per un mesetto in una palestra di Pinerolo. Ma anche il suo futuro potrebbe essere legato alla città, con un filo che riannoda il passato al presente.

Constantini ha trionfato a Pechino nei giochi olimpici invernali del 2022 nel Doppio Misto, in coppia con Amos Mosaner. Proprio Mosaner per diversi anni ha giocato nel Team Retornaz di Pinerolo, che era l’ossatura della nazionale maschile italiana. Nel giugno del 2022 la doccia fredda dell’addio alla città e la scelta con capitan Retornaz di spostarsi in Trentino per preparare la competizione a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026.

L’emozione di quella medaglia ha toccato diversi pinerolesi. Soprattutto chi nel curling ci ha creduto, sostenendo politicamente il suo arrivo a Pinerolo in occasioni delle Olimpiadi di Torino 2006, come l’ex assessore allo Sport Gian Piero Clement, che è scomparso il 6 maggio 2023.

Dopo l’addio a Mosaner, una di quelle due medaglie magiche è arrivata in città con Constantini. Al momento per allenarsi, ma il suo futuro potrebbe essere legato in maniera più forte e duratura a Pinerolo, perché si parla di una società locale che la vedrebbe come dirigente e probabilmente anche in pista come atleta.