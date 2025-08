Una rampa per l’ingresso delle scuole di Lusernetta

Al momento è un montascale a consentire a persone con disabilità motoria di entrare nella scuola, ma l’Amministrazione Comunale di Lusernetta punta al miglioramento dell’ingresso con la realizzazione di un piano inclinato.

Il progetto di fattibilità, che prevede un costo di 120mila euro, è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta dello scorso 26 giugno e poi candidato al bando regionale relativo al programma triennale dell’edilizia scolastica 2025/2027 sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici, l’adeguamento sismico e l’eliminazione barriere architettoniche.

Nel progetto viene ripensata la scala di ingresso del plesso scolastico, proponendo una soluzione per abbattere le barriere architettoniche. Il montascale che già attualmente c’è a servizio delle persone diversabili abili o con difficoltà motorie temporanee è però vincolato all’uso della corrente elettrica o di una batteria. In caso di assenza di energia, non si può usare. “Mantenendo la scala con i gradini, verrebbe eliminato il montascale e al suo posto verrebbe realizzata una rampa, rispettando le pendenze stabilite per legge – spiega il sindaco Alex Maurino –. In questo modo si renderebbe tutto più fruibile svincolandosi dal discorso dell’energia elettrica”.

Dopo la candidatura non resta che aspettare una risposta dalla Regione che potrebbe arrivare in autunno.