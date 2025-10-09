Torino celebra la poesia: torna il Palio dei Poeti con la sua terza edizione

La città di Torino si prepara ad accogliere la terza edizione del Palio dei Poeti, un appuntamento ormai atteso per gli amanti della parola e della cultura cittadina.

L’evento, organizzato dal Club dei Cento Aps, si terrà domenica 12 ottobre 2025, alle 15.30, presso il Teatro Don Sergio Bosco, in via Luini 90.

Sedici poeti saliranno sul palco per sfidarsi in versi, rappresentando le otto Circoscrizioni torinesi. Ognuno di loro porterà la voce, le emozioni e l’identità della propria “contrada”, in una competizione poetica che unisce talento e spirito di comunità.

L’iniziativa, che unisce arte, appartenenza e partecipazione civica, nasce con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale dei quartieri torinesi, mettendo in luce le realtà artistiche e associative che animano la vita dei diversi territori.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, la presenza della madrina dell’evento, la dottoressa Piera Levi Montalcini, e la partecipazione straordinaria del cantautore Francesco Trimani.

L’ingresso è gratuito e libero, offrendo a tutti l’occasione di vivere un pomeriggio di poesia, emozioni e orgoglio cittadino.