Cronaca | 09 agosto 2025, 08:06

Schianto a Ivrea: 29enne perde il controllo dell’auto, traffico bloccato

L’auto è finita fuori carreggiata, ancora da chiarire la dinamica

Foto d'archivio

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 8 agosto, a Ivrea. Lungo la provinciale 78, nel tratto in direzione di Albiano, un’auto guidata da un 29enne è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è uscito illeso dall’abitacolo, mentre la vettura ha riportato danni ingenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale e il personale sanitario. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo, causando rallentamenti alla circolazione.

