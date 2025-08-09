 / Cronaca

Giallo in via Leinì: cadavere in decomposizione scoperto in un appartamento

I vicini hanno segnalato un odore sospetto: sul posto vigili del fuoco e polizia

Il cadavere di un uomo di 46 anni, già in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in un alloggio di Barriera di Milano, in via Leinì 85. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per il forte odore proveniente dall’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Il corpo senza vita è stato trovato disteso sul letto. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento. Al momento, gli inquirenti ipotizzano un decesso per cause naturali. L’uomo viveva da solo e, secondo quanto emerso, godeva di buona salute.

