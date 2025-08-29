Barriera di Milano, tracciatura della segnaletica orizzontale in via Ternengo

Buone notizie per i residenti di via Ternengo, nel quartiere Barriera di Milano. Dopo settimane di disagi dovuti alla mancata ripristinazione della segnaletica orizzontale a seguito dei lavori di asfaltatura completati a fine luglio, il Comune ha finalmente avviato gli interventi di tracciatura delle strisce bianche e degli stalli riservati.

La situazione aveva creato confusione tra automobilisti e residenti: parcheggi non definiti, assenza di stalli per i disabili e spazi non contrassegnati per le colonnine di ricarica elettrica. La questione era stata segnalata pubblicamente dal cittadino Roberto Grasso, che aveva denunciato la mancanza di indicazioni chiare e il disagio per chi vive e lavora in zona.

Grazie all’attenzione suscitata dalla denuncia, gli operai comunali hanno iniziato nei giorni scorsi a tracciare la segnaletica orizzontale, riportando ordine nella viabilità e garantendo maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni. I lavori saranno completati entro i prossimi giorni, restituendo piena funzionalità e chiarezza alla strada.

“Finalmente si vede una soluzione concreta - commenta Grasso -. Speriamo che tutto venga completato senza ulteriori ritardi, così da rendere via Ternengo più sicura e vivibile per tutti”.