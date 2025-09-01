Settembre arriva con l'ombrello sotto braccio: una perturbazione accompagna l'inizio del nuovo mese a Torino e provincia

Inizio autunno meteorologico con maltempo. Oggi una perturbazione già di forma autunnale interesserà le nostre regioni con piogge e temporali per lo più su Liguria e Piemonte orientale. Da domani rapido miglioramento, e aumento della pressione che ci ripoertà almeno fino a fine settimana in tarda estate.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse su Alpie. Poche piogge su pianure occidentali e Torinese. Miglioramento a partire da ovest in serata. Temperature in calo nelle massime con valori tra 21 e 24 °C. Venti generalmente deboli variabili, forti raffiche durante i temporali e moderato scirocco tra pomeriggio e sera su Liguria centro-orientale.

Da domani martedì 2 settembre bel tempo con residua instabilità domani sui rilievi, poi assenza di fenomeni. Situazione che in tendenza dovrebbe durare fino ad almeno domenica, con possibile instabilità giovedì 4 per lo più sulle Alpi.

Temperature in aumento domani e poi si manterranno stazionarie e intorno alla media del periodo, con la seconda parte della settimana piuttosto gradevole e tardo estiva. I valori massimi saranno generalmente compresi tra 27 e 29 °C, con punte di 30 °C tra sabato e domenica. Minime comprese tra 16 e 18 °C.

Venti: domani qualche raffica occidentale sulle Alpi, poi da mercoledì sostanzialmente assenti o deboli variabili.

