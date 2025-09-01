Musica nel Gran Paradiso: l'ultimo concerto con Armonie della montagna

Gran finale per “Musica nel Gran Paradiso: Radici e risonanze”, rassegna diffusa co-finanziata dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. Domenica 7 settembre, alle ore 10, al Pian della Balma di Ceresole Reale, si terrà “Armonie della montagna”, l’ultimo concerto, gratuito e aperto al pubblico - fino a esaurimento posti – della rassegna diretta dal Maestro Alessandro Valoti.



La proposta musicale, inserita all’interno dell’appuntamento “Le tradizioni popolari”, condurrà il pubblico in un affascinante viaggio musicale che riflette la bellezza delle vette e la forza delle radici della cultura folkloristica.



Ad eseguire il programma saranno il Coro “Città di Rivarolo”, storica formazione polifonica nata nel 1972 e oggi diretta dal Maestro Maria Grazia Laino, e il Quintetto di Fiati “Orobie”, ensemble bergamasco attivo dal 2006 e apprezzato in Italia e all’estero per la qualità delle esecuzioni e per progetti innovativi che portano la musica sinfonica e operistica in contesti nuovi e suggestivi.