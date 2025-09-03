Da Venezia '82 a Torino, Gianni Di Gregorio presenta "Come ti muovi sbagli" al Cinema Romano

Da Venezia '82 a Torino. Il regista Gianni Di Gregorio presenterà al pubblico del cinema Romano il suo ultimo film "Come ti muovi sbagli". La proiezione, dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, sarà giovedì 11 settembre alle ore 21.

La trama

Riuscire a evitare tutti i fastidi della vita quotidiana, mettersi in salvo da ogni rottura di scatole è sufficiente per essere felici? Il professore a settant’anni suonati ha trovato finalmente la serenità, ha una bella casa, una discreta pensione, degli amici con cui scherzare, una signora con cui passare qualche giornata. Si dedica solo a cose piacevoli. Fino a quando la sua vita viene messa sottosopra dall’arrivo della figlia, in crisi coniugale, e dei due ingombrantissimi nipotini. Nuove preoccupazioni, nuove angosce, ma anche nuovi affetti. Comincia così un’avventura nelle vite sentimentali degli altri, e nella sua, che gli farà capire che l’amore vale sempre la pena di essere vissuto, anche se porta tribolazioni, sacrifici e patimenti. Un film che riflette sull’amore e sull’inesorabile istinto degli esseri umani a mischiare il proprio destino con quello degli altri, con tutto quello che ne può derivare: fatiche ma anche gioie, e l’impressione di aver vissuto veramente.