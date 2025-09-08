Notte di paura al Regio Parco tra auto e bidoni dati alle fiamme

Notte di paura nel quartiere Regio Parco. Intorno alle 4 del mattino ignoti hanno incendiato un cassonetto dell’immondizia in via Monterosa, le fiamme hanno rapidamente avvolto due auto parcheggiate a fianco.

Due incendi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Non paghi, secondo il racconto dei residenti, i responsabili avrebbero appiccato un secondo incendio a un altro contenitore per la raccolta rifiuti, spento dai pompieri prima che potesse propagarsi.

Ennesimo episodio

L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie: nell’ultima settimana, nel quartiere, quattro auto sono state date alle fiamme. La pista degli atti vandalici appare la più probabile, ma i residenti parlano di una vera e propria escalation criminale.

Sul luogo del rogo è intervenuta anche la capogruppo di Fratelli d’Italia alla 6, Verangela Marino, che ha raccolto la testimonianza di uno dei proprietari delle vetture. La consigliera denuncia da tempo lo stato di degrado della zona, chiedendo l’installazione di telecamere di sorveglianza e controlli più serrati, soprattutto in corso Taranto, dove la mattina i giardini si trasformano in un tappeto di bottiglie rotte.