Cronaca | 08 settembre 2025, 12:11

Bambina di otto anni precipita sulle rampe di un garage: è in gravi condizioni

Ricoverata al Regina Margherita, la prognosi è riservata.

Bambina di 8 anni ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita. La bambina è stata portata in ospedale sabato sera verso le 20.30 dopo una caduta sulle rampe di un garage di via Stefano Tempia. Un volo di circa due metri e mezzo che le ha causato un trauma toraci e uno facciale. 

L’incidente è avvenuto nel giardino delle due torri della Falchera dove a quanto pare la piccola stava giocando a nascondino con altri bambini. Come riportato da Stampa, la prima a soccorrere la bambina e a chiamare i soccorsi è stata una donna che si trovava nel parchetto con i due figli. 

Sul posto il 118 che l’ha trasportata al regina Margherita dove è monitorata in attesa che possa essere risvegliata dal coma farmacologico. 

La prognosi è riservata.


 

redazione

