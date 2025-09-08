Bambina di otto anni precipita sulle rampe di un garage: è in gravi condizioni

Bambina di 8 anni ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita. La bambina è stata portata in ospedale sabato sera verso le 20.30 dopo una caduta sulle rampe di un garage di via Stefano Tempia. Un volo di circa due metri e mezzo che le ha causato un trauma toraci e uno facciale.

L’incidente è avvenuto nel giardino delle due torri della Falchera dove a quanto pare la piccola stava giocando a nascondino con altri bambini. Come riportato da Stampa, la prima a soccorrere la bambina e a chiamare i soccorsi è stata una donna che si trovava nel parchetto con i due figli.

Sul posto il 118 che l’ha trasportata al regina Margherita dove è monitorata in attesa che possa essere risvegliata dal coma farmacologico.

La prognosi è riservata.



