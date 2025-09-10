Laura Pausini in tour: il live all'Inalpi Arena il prossimo autunno

Laura Pausini annuncia il suo grande ritorno con un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, La mia storia tra le dita, fuori il prossimo venerdì 12 settembre, arriva a sorpresa la conferma del nuovo live: Io canto World Tour 2026/2027.
Da marzo 2026 si accenderanno i riflettori dell’undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record.
In autunno sarà la volta dell’Italia, la tappa torinese è il 17 ottobre 2026 all'Inalpi Arena.