Cultura e spettacoli | 10 settembre 2025, 15:38

Tommaso Paradiso, il tour nei palazzetti fa tappa all'Inalpi Arena di Torino

Il concerto il 23 aprile 2026

Tommaso Paradiso torna dal vivo con un tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026. Sul palco porterà la sua nuova musica e il singolo “Lasciamene un po’” che uscirà questo venerdì 12 settembre.

A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, “Lasciamene un po’” – prodotto da Simonetta – arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Le sonorità, estremamente identitarie, uniscono il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, per un brano romantico, incisivo ed estremamente coinvolgente. 

Il tour nei palasport toccherà tutta Italia nella primavera del 2026 e arriverà all’Inalpi Arena di Torino il 23 aprile. 

redazione

