Annalisa porta il tour nei palazzetti a Torino: il concerto il 13 dicembre

“Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa esce il 10 ottobre e la cantante ligure si prepara al suo nuovo tour nei palasport italiani CAPITOLO I.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità, è stato annunciato a fine luglio con una frase sui social: “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”.

Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, svelata oggi, racconta molto di questo cammino.

La tappa torinese del suo tour sarà il 13 dicembre all'Inalpi Arena.