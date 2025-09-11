 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 11 settembre 2025, 10:05

Annalisa porta il tour nei palazzetti a Torino: il concerto il 13 dicembre

Appuntamento all'Inalpi Arena

“Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa esce il 10 ottobre e la cantante ligure si prepara al suo nuovo tour nei palasport italiani CAPITOLO I. 

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità, è stato annunciato a fine luglio con una frase sui social: “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”. 

Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, svelata oggi, racconta molto di questo cammino.

La tappa torinese del suo tour sarà il 13 dicembre all'Inalpi Arena. 

redazione

