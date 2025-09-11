 / Cultura e spettacoli

Mila Trani aggiunge una tappa torinese al tour per il suo ultimo album "Menta Selvatica"

Venerdì 19 settembre al Circolo Mossetto

L’eclettica cantautrice e arrangiatrice Mila Trani presenterà il suo nuovo album “Menta selvatica” (Segell Microscopi) per la prima volta in Italia anche a Torino. L'appuntamento è il 19 settembre al Circolo Ricreativo Mossetto. 

Ad accompagnare Mila Trani sul palco ci saranno Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni.

Menta selvatica" è un concept album contenente 8 brani inediti che esplorano una femminilità in evoluzione e sempre più libera ed emancipata, attraverso miti, personaggi e rituali. Le composizioni mescolano sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere flamenco e fado, con richiami al folklore italiano.

A impreziosire ulteriormente il disco, la cover di “Sentimento” degli Avion Travel. 

Questa la tracklist di “Menta selvatica”: “Avorio”, “Sorella malinconia”, “Menta selvatica”, “Tupanara”, “Essenza”, “Senza sfiorire”, “Sentimento”, “Lontano” e “Cerco”.

