Mila Trani aggiunge una tappa torinese al tour per il suo ultimo album "Menta Selvatica"



L’eclettica cantautrice e arrangiatrice Mila Trani presenterà il suo nuovo album “Menta selvatica” (Segell Microscopi) per la prima volta in Italia anche a Torino. L'appuntamento è il 19 settembre al Circolo Ricreativo Mossetto.

Ad accompagnare Mila Trani sul palco ci saranno Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni.

“Menta selvatica" è un concept album contenente 8 brani inediti che esplorano una femminilità in evoluzione e sempre più libera ed emancipata, attraverso miti, personaggi e rituali. Le composizioni mescolano sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere flamenco e fado, con richiami al folklore italiano.

A impreziosire ulteriormente il disco, la cover di “Sentimento” degli Avion Travel.

Questa la tracklist di “Menta selvatica”: “Avorio”, “Sorella malinconia”, “Menta selvatica”, “Tupanara”, “Essenza”, “Senza sfiorire”, “Sentimento”, “Lontano” e “Cerco”.