Torino si colora con il Teatro di Strada

Torino torna a vivere la magia del teatro di strada con il Just for Joy Street Art Festival, giunto quest’anno alla sua 19ª edizione. Dal 13 settembre al 5 ottobre artisti internazionali, compagnie, performer e laboratori porteranno nelle piazze e nei giardini cittadini spettacoli adatti a tutte le età, con un’anteprima che partirà proprio nel cuore della Circoscrizione 7.

Il festival, realizzato da CITA – Cooperativa Italiana Artisti, con il sostegno della Città di Torino e del MiBAC, e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Circoscrizione 7, è diretto da Alessandra Lanciotti e conferma il suo ruolo di evento internazionale dedicato all’arte di strada.

Anteprime e incursioni urbane

La manifestazione prenderà il via con due giornate di anteprima:

Sabato 13 settembre – Viale Ottavio Mai, ore 16

Incursioni metropolitane di arte di strada e laboratorio di giocoleria per bambini a cura di Just For Joy APS.

Domenica 14 settembre – Giardino Pellegrino, ore 16

L’artista francese Carole Madella presenterà in prima assoluta lo spettacolo Sopra le righe: un sorprendente solo show di clownerie e giocoleria comica con piatti, palline e clave, reso unico dalla sua capacità di coinvolgere il pubblico trasformandolo in coprotagonista. A seguire, laboratorio di bolle di sapone giganti e piccolissime con Just For Joy APS.

Gli appuntamenti proseguiranno nei weekend del 20-21 e 27-28 settembre, con nuove incursioni urbane, laboratori e spettacoli fino al gran finale dal 3 al 5 ottobre, che rappresenta il cuore della rassegna.

Un festival che unisce comunità e creatività

Il Just for Joy Street Art Festival si propone come momento di inclusione e partecipazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso la condivisione di emozioni ed esperienze artistiche. Con semplicità e immediatezza, il linguaggio universale del teatro di strada diventa occasione di incontro, divertimento e stupore.

INFO

Il programma completo del festival è disponibile su www.justforjoy.it