Nichelino, inaugurata la festa di San Matteo. Boro primo ospite, attesa per Spagna e Davide D'Urso

Per undici giorni piazza Di Vittorio è ancora di più il cuore pulsante di Nichelino. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre, con l'accompagnamento musicale della Banda Puccini, è stata inaugurata la nuova edizione della Festa di San Matteo, con cui la città rende omaggio al suo santo patrono.

Da Boro a Spagna a Davide D'Urso

In programma celebrazioni religiose (domenica 21 settembre quando, alle ore 10.45, si svolgerà la Processione con la statua del Santo , seguita dalla messa nella Chiesa Grande SS. Trinità), mentre spettacoli, eventi e l’area food sono invece ospitati in piazza Di Vittorio fino 21 settembre, mentre il Luna Park sarà allestito dal 19 al 29 settembre in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio.

Già dalla prima serata, comunque, non mancano gli appuntamenti da seguire: si parte infatti con NICHELINO YOUTH PRIDE, che sarà il palcoscenico dei giovani artisti del territorio della scena rap. Grande ospite della serata sarà Boro, mentre nei prossimi giorni gli altri big attesi a Nichelino sono la cantante Ivana Spagna e la star (non solo) locale della comicità Davide D'Urso.

I commenti

“Ogni anno l’appuntamento con i festeggiamenti per il Santo Patrono è sempre più importante – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora agli Eventi e Tradizioni locali e al Commercio Giorgia Ruggiero - Valorizzare le moltissime associazioni del territorio offrendo loro la possibilità di avere il palco a disposizione, le serate di musica e spettacolo con artisti di fama, la domenica di chiusura per via Torino che è un'occasione per sostenere il commercio locale, fanno di San Matteo una vera e propria Festa molto attesa e sentita”.

Il programma completo

PIAZZA G. DI VITTORIO

Fino a domenica 21 settembre - Ingresso libero giorni feriali 18.00 – 23.30, sabato 15.00 – 24.00, domenica 10.00 – 24.00

· venerdì 12/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 Tribute band Tina Turner

· sabato 13/09

o dalle 15.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 23.00 DJ DEL MARE FRANCO BRANCO

· domenica 14/09

o dalle 10.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 “REWIND 2000” Live show anni ’90 – 2000

· lunedì 15/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.30 Notte Folk con “LORO DI NAPOLI”

· martedì 16/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.30 ELVIS PLANET SHOW TRIBUTE BAND

· mercoledì 17/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 GREMLINS SOUDTRACKS BAND

· giovedì 18/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 IVANA SPAGNA LIVE

o a seguire DJ SET FRANCO FRASSI e SAX PIERO VALLERO

· venerdì 19/09

o dalle 18.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.00 NICHELINO'S TALENT. Ospiti gli AUTOGOL. Premiazione talent

· sabato 20/09

o dalle 15.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o 22.00 “VASCOLLECTION” TRIBUTE BAND Vasco Rossi

· domenica 21/09

o dalle 10.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 16.30 DOG PRIDE 2025 – Sfilata canina a cura di ENPA Chieri – Iscrizioni su pawtherapygroup@gmail.com entro il 18/09 o sul posto il giorno dell’evento a partire dalle 15.30. Info: 3331299598 -3920908127 (offerta minima € 3.00 destinata a Enpa Chieri).

o alle 20.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.45 GRAN GALÀ DELLA MODA a cura di Elia Tarantino

o alle 22.45 Il Sabaudo Summer Tour arriva a Nichelino con Davide D'Urso, comico e content creator torinese che ci farà sorridere con i suoi personaggi iconici.

Luna Park e spettacolo piromusicale

Dal 19 al 29 settembre

In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio appuntamento con il Luna Park, per la gioia di grandi e piccini. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.30-12.30 e 14.00-24.00. Lunedì 29 settembre, per chiudere l'edizione 2025 della festa di San Matteo, dalle 22.15 lo spettacolo piromusicale nell'area del Luna Park, offerto dagli esercenti di Nichelino.