Pinerolo: ‘Una comunità in festa’ con paella sospesa

La prima edizione dello scorso anno si era tenuta a novembre ed era accompagnata dall’inaugurazione della Stazione di posta e si era tenuta in piazza Santa Croce. Quest’anno ‘Insieme. Una comunità in festa’ si sposta a settembre, all’oratorio San Domenico di via Luciano 3 a Pinerolo. La due giorni si terrà sabato 13 e domenica 14.

La prima giornata è dedicata al divertimento e alle famiglie. ‘Insieme per giocare’, parte alle 15 con laboratori e giochi per bimbi e genitori, alle 17,30 si terrà un momento per mandare un messaggio di pace e alle 18 la merenda per i bimbi. Parallelamente, alle 16,30 si terrà ‘Insieme per ballare’ con baby dance.

Il giorno seguente sarà la tavola a unire i partecipanti di una festa che mira a mettere insieme persone con stabilità di vita a persone con fragilità. L’anno scorso era stata proposta una polenta sospesa, quest’anno tocca alla paella sospesa. L’ingresso ha un costo di 10 euro, ma si possono comprare ingressi da destinare a persone in difficoltà, seguendo la suggestione del caffè sospeso. Il ritrovo per pranzo è alle 12,30. Per informazioni e per comprare i tagliandi: 340 3031983 o 333 2854436. La festa si chiuderà con ‘Insieme per divertirsi’, un pomeriggio di musica, dalle 15, a cura del pinerolese Bunna degli Africa Unite.