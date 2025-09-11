Prendono vita i ‘Color Games’, la prima edizione della festa che colora la fine dell’estate

A None debuttano i ‘Color Games’ una nuova sfida per diverse generazioni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e numerose realtà locali, tra cui Pro loco, Oratorio, Gruppo Giovani, Tavola dei Giovani, Agricoltori, Podistica e Apd None.

Le squadre che parteciperanno sono suddivise in tre categorie: Junior (2016-2014), Young (2013-2011) e Senior (dai 2010 in su) e, attraverso sorteggio, saranno riunite nei Color Teams: Red, Green, Yellow e Blue. Ogni team sarà composto da bambini, ragazzi e adulti, in modo da creare legami intergenerazionali e rafforzare lo spirito di collaborazione.

Le competizioni proposte non sono solo sport tradizionali, ma anche prove come calcio seduto, pallavolo cieca, switch tennis, geocaching e altre sfide a sorpresa. L’obiettivo non è tanto vincere, quanto divertirsi e vivere lo sport senza eccessiva competizione.

L’evento inizierà domani, venerdì 12 settembre, alle 20, con la prima parte delle competizioni al ‘Palazzetto dello Sport’ di via Faunasco 21.

Sabato 13 settembre la giornata inizierà alle 10 in piazza Ghio per il geocaching organizzato dalla biblioteca comunale; alle 14 seconda parte delle competizioni in piazza Cavour, alle 16,30 la ‘Camminata a Colori’ per cercare e conquistare punti del proprio team, alle 20 la ‘Cena a Colori condivisa’, seguita dal ‘Quizzone finale’ e dalla premiazione del ‘Color Team vincitore’.

Per ulteriori info e iscrizioni, fino a esaurimento posti, chiamare il numero 3206840981.