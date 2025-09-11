Torna Cartiera, pomeriggio di eventi in Circoscrizione 4

Sabato 13 settembre la Circoscrizione 4 ospiterà un pomeriggio di eventi e attività dedicate a cittadini di tutte le età con il ritorno di Cartiera, il centro polifunzionale torinese che unisce cultura, sport e laboratori creativi.

Dalle 15, il pubblico potrà scoprire il programma completo di corsi, attività, laboratori, sport e musica previsti per quest’anno. L’evento sarà un’occasione per conoscere le opportunità offerte dalla struttura, incontrare gli operatori e scegliere le attività a cui partecipare.

Il clou della giornata sarà alle 18.30 con il live di Alex & The Motown Band, che accompagnerà i presenti in un momento di musica e ballo, segnando il ritmo giusto per l’inizio della nuova stagione di Cartiera.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per rafforzare il senso di comunità e valorizzare uno spazio urbano che offre esperienze culturali e sportive per tutti.