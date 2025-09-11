Il sapere di mani e parole protagonista dell’Artigianato di Pinerolo

Da un lato il sapere delle mani che modellano la materia, dall’altro quelle delle parole che raccontano, mettono in relazione e curano. L’edizione 49 dell’Artigianato di Pinerolo è dedicata al tema ‘Con/Tatto’.

La rassegna verrà inaugurata stasera alle 18 e si chiuderà domenica sera.

Il cuore dell’evento sarà piazza San Donato con il Cna Stage e un programma che intreccia incontri, sfilate, musica e spettacoli. Mentre una delle novità è lo spostamento dell’area food, con musica dal vivo, da piazza Marconi a Largo Lequio, dove domenica 14, alle 17, il settimanale ‘l’Eco del Chisone’ presenterà la squadra di A1 femminile: Monviso Volley.

Le bancarelle e le attrazioni si snoderanno lungo il centro storico medievale, con Terrazze Acaja che saranno un palco per relax e sapori del territorio. Molte le attività collaterali con la Cavallerizza Caprilli, che ospiterà, venerdì alle 18, l’inaugurazione della Biennale di Scultura Diffusa con il progetto ‘Metamorfosi’ di Hilario Isola.

Gli orari della manifestazione saranno: giovedì 11 dalle 17 alle 23, venerdì 12 dalle 17 alle 23,30, sabato 13 dalle 10 alle 14, domenica 14 dalle 10 alle 21.

Il programma completo a questo link.