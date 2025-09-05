Emergenza cinghiali a Nichelino, un gruppo di ungulati scorrazza tra i rifiuti in via Torricelli [VIDEO]

Ormai è emergenza cinghiali a Nichelino. Dopo gli ungulati che scorrazzavano nei giardini di alcune case, nella zona del parco del Boschetto, a distanza di pochi giorni ecco un gruppo (lo stesso?) che ha inizia a girovagare lungo via Torricelli, attirati dai rifiuti.

Presi di mira i contenitori dei rifiuti

Gli animali hanno pensato bene di banchettare, approfittando di alcuni sacchetti lasciati a terra, prendendo poi di mira i contenitori, come testimoniano foto e video che corredano queste righe. Poi, forse perché disturbati da qualche rumore o dall'avvicinarsi di alcune persone, sono filati via di gran corsa, attraversando la strada poco prima che arrivassero un motorino e un paio di vetture.

Rischio incidenti con motorini e auto

Poteva scapparci anche l'incidente, insomma, ma intanto la città deve fare i conti con la presenza dei cinghiali in diverse zone della città. Una compagnia che a molti certamente non risulta gradita e che non depone a favore del decoro e dell'immagine di Nichelino.