Da via Borgaro a via Breglio, la Circoscrizione 5 è in festa

La Circoscrizione 5 si prepara a un semestre ricco di iniziative con il calendario delle Feste di Via, organizzato dalle associazioni di commercianti e artigiani locali. A presentare il programma è stato Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio della circoscrizione, sottolineando l’importanza di questi eventi per il territorio. Si parte il 5 ottobre con via Borgaro, si prosegue il 12 con via Chiesa della Salute, il 19 con via Stradella e il 26 con via Luini. Chiusura il 9 novembre con via Breglio.

Le feste rappresentano un’opportunità per valorizzare il commercio di vicinato e attrarre un pubblico numeroso, anche da fuori zona. “La promozione di queste iniziative è fondamentale per incentivare l’eccellenza e la professionalità dei commercianti e degli organizzatori, che offrono sempre nuovi stimoli alla comunità”, ha spiegato Ballatore.

Il coordinatore auspica inoltre "un supporto maggiore da parte delle istituzioni", a tutti i livelli, per incrementare la partecipazione e riportare attenzione su un comparto spesso poco valorizzato. “Con l’impegno di tutti possiamo rendere queste manifestazioni sempre più attrattive”, ha concluso.