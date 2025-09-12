"Sfalci e pulizia delle strade, una vittoria per i nostri cittadini"

Buone notizie per i cittadini della Circoscrizione 5 (e non solo): d’ora in avanti, dopo i tagli dell’erba, verranno recuperati e smaltiti anche gli sfalci. Una svolta importante, soprattutto dopo gli ultimi anni in cui, per mancanza di risorse, la raccolta non veniva effettuata e i residui restavano sul posto.

Alla Cinque

La novità arriva a seguito dell’interpellanza presentata dai consiglieri Carmela Ventra e Stefano Subbiani, che hanno chiesto chiarimenti in merito al nuovo sistema di gestione del verde orizzontale, centralizzato a livello comunale.

L’assessore al Verde, Francesco Tresso, ha confermato che il capitolato di gara prevede la raccolta del materiale falciato entro 24-48 ore dal taglio. Sul territorio della Circoscrizione 5 sono inoltre programmati tre interventi di sfalcio nel corso dell’anno.

"Passo in avanti"

Sul fronte organizzativo, Tresso ha precisato che le priorità verranno definite con il coinvolgimento dei tecnici circoscrizionali, in modo da intervenire tempestivamente nelle aree più critiche. “Negli ultimi anni, per mancanza di fondi, non siamo riusciti a garantire sia le potature che la raccolta degli sfalci. Con l’accentramento il Comune si è impegnato a ripristinare anche questa parte del servizio, rispondendo alle lamentele dei cittadini. Un vantaggio concreto per tutta la Circoscrizione 5” ha risposto la consigliera Ventra.