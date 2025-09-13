 / Aurora / Vanchiglia

Paura nella notte, Mercedes si schianta contro un distributore e prende fuoco

Vigili del fuoco e 118 sul posto: il conducente, rimasto ferito, trasportato al Cto

La scena dell'incidente

Brutto incidente stradale questa mattina, 13 settembre 2025, in piazzale Marco Aurelio, all'altezza di corso Casale. Intorno alle 4.30 un ragazzo di 19 anni alla guida di una Mercedes classe A 450 cavalli ha perso il controllo del veicolo centrando in pieno la palina del distributore di benzina.

Trauma cranico

Dopo l'impatto il veicolo ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale, per gli accertamenti di rito. Oltre ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme e a un'ambulanza per soccorrere il ferito, successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Il ragazzo è sveglio e cosciente, ha un lieve trauma cranico commotivo La prognosi non è riservata. 

La dinamica

Non è chiaro se il mezzo stesse procedendo verso Sassi o se stesse scendendo da corso Chieri, perdendo il controllo nella svolta su corso Casale. Il distributore è stato temporaneamente chiuso, e transennato con nastro bianco e rosso, per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

"Un circuito di F1"

Nella notte da segnalare anche un altro sinistro al ponte Sassi/corso Casale con due feriti lievi a seguito di uno scontro tra altrettanti veicoli. Sull'ennesimo incidente, nei pressi del curvone di corso Casale, è intervenuto anche il capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso. "Presenterò quanto prima un'interpellanza - spiega Moiso -, perché questo importante corso del quartiere Madonna del Pilonte, in certe notti, si trasforma in un circuito di Formula 1. E in passato, lo sappiamo bene, sono già successi incidenti molto gravi".

Cinzia Gatti e Philippe Versienti

