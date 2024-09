Salone Auto: gli appassionati di bolidi affollano il centro, ma non mancano i disagi alla viabilità

Primo giorno di Salone Auto a Torino e il pubblico non è mancato, ma nemmeno i disagi, nelle vie del centro della città.

Centro affollatissimo

Tanti i visitatori che hanno affollato il salotto buono, da Porta Nuova fino a piazza Castello, per scprire i nuovi bolidi e le vetture del passato, ospitati negli stand che resteranno fino a domenica 15 settembre.

Già oggi, numerosi sono stati gli appassionati che hanno atteso davanti alle transenne che formano il circuito su cui sfrecciano anche le auto di F1.

Disagi alla viabilità

I blocchi delle strade hanno comportato però qualche disagio ai cittadini e ai lavoratori che si sono trovati ad esempio ad attraversare via Roma.

“Quanto ci vuole?”, “Non si può bloccare così, di venerdì, la città”, “C’è chi deve andare a lavorare”: sono alcuni dei commenti dei pedoni che hanno dovuto pazientare al passaggio delle macchine.

Anche chi era alla guida nelle vie limitrofe del centro ha avuto qualche difficoltà. Diversi gli incolonnamenti di auto, in particolare in via Giolitti e via Verdi. Un traffico sicuramente maggiore oggi, considerato lo sciopero dei mezzi.