14 settembre 2025

L'anziana finisce in una rsa, gli sciacalli le occupano la casa

Tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, denunciati dopo lo sgombero

Immagine di repertorio

Finisce in una Rsa e si ritrova l’alloggio occupato. È successo a Chivasso, in una casa non lontana dalla stazione ferroviaria, dove tre uomini hanno preso possesso dell’abitazione di una donna anziana ora ospite di una residenza assistenziale.

L’immobile, grande e disposto su due piani, era stato trasformato in un rifugio permanente: non solo un posto dove passare la notte, ma anche un punto di ritrovo quotidiano. Sono stati i residenti della zona, insospettiti da movimenti sospetti e presenze insolite, ad allertare le forze dell’ordine.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti: le verifiche catastali hanno confermato che la proprietà è della donna ricoverata, mentre appostamenti successivi hanno documentato l’occupazione abusiva.

I tre occupanti - un cittadino italiano di Chivasso, un romeno e un ghanese, tutti già noti alle forze dell’ordine - sono stati identificati, fatti sgomberare e denunciati a piede libero. L’episodio riaccende così il tema delle case lasciate vuote dagli anziani che entrano in strutture assistenziali. 

