Pozzo Strada in festa, l’Ugl tra i cittadini e i commercianti

Oggi il quartiere Pozzo Strada - Borgata Lesna - Via Monginevro si anima con la “Prima festa di via aspettando l’autunno”, organizzata dall’associazione Artigiani e Commercianti. Una giornata di colori, musica e socialità che segna il ritorno delle feste di via dopo diversi anni.

L’Ugl è presente con il proprio gazebo, confermando ancora una volta la sua vicinanza ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini. Il sindacato ha voluto sottolineare che eventi di questo tipo non sono soltanto un aiuto al commercio di prossimità, oggi più che mai in difficoltà, ma soprattutto un’occasione per creare momenti di aggregazione, informazione e sostegno alle famiglie.

Proprio per questo, al gazebo Ugl è intervenuto l’assessore regionale Maurizio Marrone, che ha presentato il Buono Vesta, il voucher rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, il cui click day è previsto per il prossimo 20 settembre. Una misura importante di supporto concreto in un periodo di difficoltà economiche diffuse.

"Essere qui oggi non significa soltanto partecipare a una festa - dichiarano la segretaria Ugl, Torino Silvia Marchetti, e il segretario regionale Ugl Piemonte, Massimiliano Rossato -, ma ribadire che il nostro impegno va oltre i luoghi di lavoro: vogliamo essere al fianco delle persone, delle famiglie e dei pensionati in tutti i momenti della vita sociale e comunitaria".

La presenza dell’Ugl a questo appuntamento conferma ancora una volta il ruolo del sindacato come punto di riferimento non solo nelle fabbriche e negli uffici, ma anche nelle piazze e nei quartieri, rafforzando quel legame di fiducia che da sempre caratterizza la sua azione.