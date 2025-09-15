Moncalieri, bar di via Sestiere preso di mira dai ladri nella notte

Moncalieri deve fare ancora i conti con i ladri e il fenomeno delle spaccate notturne. Nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana un bar di via Sestriere ha visto svuotare il fondo cassa (alcune centinaia di euro) da malintenzionati entrati in azione ben dopo la chiusura del locale.

Indagano i carabinieri

Nonostante l'allarme sia scattato, avvisando subito il titolare e le forze dell'ordine, i ladri sono riusciti nel loro intento prima che arrivassero sul posto i carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.