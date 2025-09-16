 / Politica

Dissesto idrogeologico, Canalis (Pd): "A Bardonecchia la Regione si è mossa tardi"

"Dopo la frana di agosto 2023 l'ente regionale è intervenuto tardivamente e le briglie di contenimento del Frejus hanno nuovamente ceduto il 30 giugno 2025"

Monica Canalis, consigliera regionale del Pd

"Nell’agosto del 2023, l’abitato di Bardonecchia era stato interessato da una frana che è partita da Rio Frejus. Le briglie di contenimento non riuscirono a rallentare in maniera significativa il percorso della potente miscela composta da acqua e da terra. Fortunatamente in quell’occasione non vi furono vittime. Dopo questo evento era emersa con evidenza la necessità di potenziare le briglie di contenimento, ma gli interventi della Regione sono stati insufficienti e tardivi, tant’è che il 30 giugno 2025 l’evento si è ripetuto, purtroppo con una vittima. Anche in questo caso la causa del disastro è stato il Rio Frejus. Solo nel Piano di interventi del 27.12.2024, la Giunta Cirio ha programmato un’ulteriore briglia di contenimento, che però è ancora in fase di istruttoria". Così Monica Canalis, consigliera regionale del Pd, che punta il dito contro la giunta Cirio.

"Riteniamo pertanto che la Regione si sia mossa tardivamente e non abbia tutelato il centro abitato e la popolazione di Bardonecchia. Già a fine 2023 si sarebbe dovuta mettere in cantiere un’ulteriore briglia di contenimento sul rio Frejus. Le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, compresi i lavori su rii e canali, sono stati trasferiti alle Regioni con il Dlg 112/1998. La Regione avrebbe pertanto dovuto assolvere con maggiore tempestività e efficacia alle proprie funzioni".

