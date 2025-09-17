Pomaretto, la passerella sul Germanasca è riaperta ma sono attesi ancora asfalto e micropali

Mancano ancora dei piccoli tratti di asfaltatura, e dei micropali alla base dei pilastri, poi i lavori di consolidamento della passerella pedonale sul torrente Germanasca saranno completati. Il Comune di Pomaretto ha riaperto il transito sullo storico ponte che collega le due parti del paese divise dal corso d’acqua. Il cantiere era iniziato in primavera ed è durato più del previsto.

“Una volta montato il ponteggio abbiamo deciso che era l’occasione buona per rimuovere il vecchio tubo dell’acquedotto, dismesso ormai da una trentina d’anni – racconta il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa –. Il manufatto però era in eternit, perciò c’è voluto un po’ di tempo per metterci in regola con le pratiche che permettessero lo smantellamento”.

Il cantiere è stato chiuso quindi all’inizio di agosto: “Sono stati rinforzati gli archi con fibre di carbonio e malte specifiche ed è stata pulita e rigenerata la struttura in ferro” dettaglia Breusa.

La passerella è quindi ormai sicura e transitabile ma il Comune ha deciso di intervenire ancora nei prossimi mesi: “Verranno fatte delle piccole asfaltature in prossimità del ponte pedonale. Inoltre, in occasione di un cantiere che partirà nell’alveo del torrente, verranno posizionati dei micropali alla base dei pilastri” annuncia.