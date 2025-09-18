Anche Poste Italiane festeggia il 30° di Pietro Miccia, mascotte del museo "Pietro Micca"

Poste Italiane parteciperà al 30° anniversario nascita Pietro Miccia, mascotte del museo “Pietro Micca”, con uno speciale annullo filatelico richiesto dall’Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1709.

Per l’occasione il giorno 20 settembre dalle ore 17.30 alle 19.30, sarà allestita una postazione filatelica presso il Museo “Pietro Micca” in via Francesco Guicciardini, 7/A – 10121 Torino dove sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro appositamente creato per celebrare l’importante ricorrenza.

Presso lo stand sarà inoltre disponibile la cartolina filatelica dedicata in tiratura limitata di cinquecento esemplari. La clientela potrà inoltre acquistare i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 20 settembre, sarà depositato presso lo Spazio Filatelia di Via Alfieri 10 a Torino per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it