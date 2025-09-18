La "spesa sospesa" per aiutare chi non ce la fa: a Piossasco un evento promuove la voglia di dare una mano

L'appuntamento è fissato per le 17,30 di sabato 20 settembre, presso l'Anfiteatro Mompalà di Piossasco. Sarà l'occasione per conosce alcune delle iniziative benefiche organizzate dalla Fondazione Laboo Ets.

Tra queste, la più significativa è quella della "spesa sospesa", ovvero la possibilità di dare una mano alle persone che hanno più difficoltà ad arrivare a fine mese, contribuendo ai loro acquisti.



"SpesaSospesa è un progetto di Solidarietà Circolare - spiegano i responsabili dell'iniziativa -. Doniamo una spesa alle famiglie in difficoltà. Aiutiamo le persone in stato di fragilità economica con prodotti alimentari e beni di prima necessità. Lo facciamo attraverso il recupero di eccedenze e prodotti a rischio spreco in un’ottica di economia circolare. Utilizziamo la velocità e la trasparenza del digitale, per facilitare e monitorare il recupero e la distribuzione dei beni, mettendo la tecnologia al servizio delle persone.

L’obiettivo è raggiungere una raccolta fondi di 2.500.000 di euro".