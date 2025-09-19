In Piazza Palazzo di Città arriva Artiflor, il mercatino dell'artigianato e del verde

Domenica 21 settembre, dalle 9.30 alle 19, Piazza Palazzo di Città a Torino ospiterà Artiflor, il mercatino dedicato all’artigianato creativo e al mondo del verde, promosso da Orticola del Piemonte.

Una giornata all’aria aperta all’insegna della creatività e del fatto a mano, dove natura, arte e gusto si incontrano in un’atmosfera rilassata e accogliente. Circa venti espositori animeranno la piazza con le loro creazioni uniche: ceramiche artistiche, candele profumate, quadri, borse, pochette, cuscini, grembiuli, accessori per la casa e raffinati oggetti in vetroresina. Non mancheranno i prodotti agroalimentari del territorio, per un’esperienza completa che unisce bellezza e sapori autentici.

Tra le proposte anche un laboratorio di manipolazione dell’argilla, a cura dell’artista ceramista Chu Hands: i partecipanti potranno cimentarsi con la tecnica del picking per realizzare piccoli vasi e oggetti decorativi per le piante e la casa.

Artiflor trasformerà la storica piazza torinese in un salotto a cielo aperto, dove riscoprire il valore dell’artigianato e il piacere della lentezza.