Lotta alla malamovida, multe per quasi 7400 euro nelle zone più frequentate da chi fa serata

Ancora un giro di vite, contro la Malamovida, nelle zone più frequentate di Torino. I controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale - hanno interessato i quartieri San Salvario e Vanchiglia, area del Quadrilatero, Piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore e le vie vicine.

Complessivamente l’attività ha portato all’identificazione di 173 persone, al controllo di 7 esercizi pubblici, all’emissione di 8 sanzioni amministrative e di alter tre per possesso di sostanza stupefacente. Una persona è stata denunciata e sono stati sequestrati circa 10 grammi di hashish. In tutto, sono state fatte multe per 7373 euro.

In particolare, due esercizi commerciali di via Matteo Pescatore e uno di Lungo Po Cadorna sono stati multati per l’eccessivo assembramento di avventori. Uno dei due locali di via Matteo Pescatore è stato sanzionato anche per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Per la stessa motivazione è stato sanzionato anche un minimarket di via Bonafous, così come altri due, che si trovano in via Bava. Un locale di Piazza Vittorio Veneto, invece, è stato multato per l'occupazione del suolo stradale.