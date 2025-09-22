 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 09:59

Incidente all’incrocio tra auto e scooter, morto un anziano di 89 anni

Lo scontro avvenuto sabato 20 settembre tra via Candiolo e via De Maistre

Giuseppe, 89 anni, morto nell'incidente di sabato 20 settembre

È morto ieri sera intorno alle 23 l’anziano coinvolto nell’incidente di sabato scorso alle 13.40 in via Candiolo angolo via De Maistre, a Mirafiori Sud. Si chiamava Giuseppe e aveva 89 anni. 

Secondo i primi accertamenti l’uomo, in sella a uno scooter, stava percorrendo via Candiolo in direzione via Artom quando è andato a scontrarsi con una Panda che procedeva lungo via De Maistre in direzione via Pisacane. Il conducente dello scooter è stato ricoverato in prognosi riservata al Cto. Nella carambola, sono stati danneggiati anche due veicoli parcheggiati poco distante.

Si tratta del secondo morto tra gli incroci “maledetti” di Mirafiori negli ultimi anni. L’ultimo il 22 gennaio 2024, quando un grave incidente all’incrocio tra via De Maistre e via Pisacane (un'auto entrata dentro un bar) ha portato la Città a installare dossi artificiali, da un lato, e segnali di stop, dall'altro.

Philippe Versienti

