Incidente all’incrocio tra auto e scooter, morto un anziano di 89 anni

È morto ieri sera intorno alle 23 l’anziano coinvolto nell’incidente di sabato scorso alle 13.40 in via Candiolo angolo via De Maistre, a Mirafiori Sud. Si chiamava Giuseppe e aveva 89 anni.

Secondo i primi accertamenti l’uomo, in sella a uno scooter, stava percorrendo via Candiolo in direzione via Artom quando è andato a scontrarsi con una Panda che procedeva lungo via De Maistre in direzione via Pisacane. Il conducente dello scooter è stato ricoverato in prognosi riservata al Cto. Nella carambola, sono stati danneggiati anche due veicoli parcheggiati poco distante.

Si tratta del secondo morto tra gli incroci “maledetti” di Mirafiori negli ultimi anni. L’ultimo il 22 gennaio 2024, quando un grave incidente all’incrocio tra via De Maistre e via Pisacane (un'auto entrata dentro un bar) ha portato la Città a installare dossi artificiali, da un lato, e segnali di stop, dall'altro.