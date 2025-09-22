Pioggia e maltempo, si fermano 11 scale mobili della metro

Il violento nubifragio che ha colpito Torino tra la serata di ieri e la mattinata di oggi ha causato disagi anche alla rete della metropolitana. Undici scale mobili esterne sono state temporaneamente fermate a causa delle forti piogge che, rendendo scivolosi i corrimano, hanno attivato i sistemi di sicurezza automatica.

I dispositivi, progettati per fermare il funzionamento in caso di slittamento, si sono attivati per garantire l’incolumità dei passeggeri.

I tecnici del pronto intervento sono entrati in azione appena le condizioni meteo lo hanno consentito: nove scale mobili sono già tornate operative, mentre il personale Gtt è al lavoro per completare il ripristino delle ultime due.

Aggiornamento ore 17,45:



Tutte le scale mobili della metropolitana fermate dall’attivazione dei sistemi di sicurezza a causa del nubifragio sono state ripristinate.