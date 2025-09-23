A Fenestrelle nasce un Conservatorio di musiche, arti e tradizioni popolari occitane

Corsi di strumenti tradizionali, ma anche di lingua e cultura occitana per valorizzare e promuovere questo patrimonio. È ciò che offre il Conservatorio di Fenestrelle, progetto presentato nella lezione-concerto di sabato 20 settembre.

“L’idea è nata da più spinte. Sicuramente la constatazione che le valli Pinerolesi e il Piemonte occidentale hanno una minoranza occitana importante – dettaglia Luca Martin Poetto, responsabile dello sportello linguistico del francese e dell’occitano dell’associazione culturale La Valaddo –. Negli anni si è sviluppata un’autocoscienza dell’importanza di questa presenza. Con Dino (Tron, ndr) e Manuel (Lerda, ndr) abbiamo riflettuto sul fatto che siamo in un’area in cui manca tutti una serie di servizi a sostegno del patrimonio occitano. Effettivamente non c’è un centro, un punto di riferimento”.

Poetto è laureato in Scienze dell’educazione e Didattica delle lingue moderne e suona la ghironda, il galoubet e il tamburino. Al Conservatorio di Fenestrelle si occupa dei corsi di lingua e cultura occitana e francese.

Accanto a lui ci sono Tron e Lerda, insegnanti dei corsi di strumenti tradizionali: ghironda, organetto diatonico, fisarmonica, cornamuse occitane, galoubet e tambourin.

Tron, polistrumentista suona fisarmonica, organetto, fifre, cornamuse occitane. Ha iniziato il proprio percorso nella musica occitana da giovanissimo verso la metà degli anni ’80. A fianco dell’attività concertistica lavora alla scuola di musica popolare dell’Associazione Piemonte Cultura di Torino, all’Arci di Collegno e alla Scuola di Musica Intercomunale delle Val Pellice di Luserna San Giovanni.

Lerda ha studiato organetto e cornamusa musette sotto la guida di Tron e si è specializzato nel corso della sua attività musicale in tecnica e repertorio della ghironda. Laureando in composizione al Conservatorio Verdi di Torino, collabora con il Corelli di Pinerolo.

I corsi si terranno alla ‘Casa del Genio’, in via Umberto I 100. “Ognuno, in base allo strumento che vuole imparare a suonare, si può mettere d’accordo con l’insegnante sugli orari. In una prima fase le lezioni rimarranno individuali, poi in base anche alle iscrizioni, che terremo aperte fino a fine anno, riusciremo a capire quanta gente è interessata e a quel punto si penserà all’eventuale organizzazione di corsi di gruppo. Nel frattempo, ragioneremo su come gestire il discorso dell’affitto dello strumento, immagino per la maggior parte degli studenti”, spiega Poetto.

Il progetto è stato messo in moto da Poetto, Tron e Lerda in collaborazione con Gal Escartons e Valli Valdesi e il Comune di Fenestrelle, che co-finanziano parte dei corsi musicali, l’associazione culturale La Valaddo, che finanzia interamente i corsi linguistici, e l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca.

“Vediamo che c’è una spinta a imparare qualcosa di nuovo, sono tematiche artistiche che attraggono. La nostra sfida è richiamare gente della valle, ma anche coinvolgere chi arriva da più lontano. Vorremo creare un sistema che restituisca qualcosa al territorio, animando contesti conviviali come feste di paese o feste natalizie, per esempio, con persone che abbiano piena coscienza del patrimonio locale e occitano” conclusione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 338 5029336, il 333 3661714 o il 389 1979387.