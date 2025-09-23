Manuela Maria Lamberti nominata presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo

La Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, realtà che coordina stagioni e progetti culturali in tutto il territorio regionale. Alla presidenza è stata designata Manuela Maria Lamberti, affiancata dalle consigliere Emanuela Guarino e Manuela Macrì. Il nuovo CdA resterà in carica per tre anni.

"Abbiamo scelto Manuela Maria Lamberti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli – per la sua lunga esperienza gestionale e istituzionale. Una scelta meritocratica, che siamo certi rafforzerà lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, settore strategico per il Piemonte".

Lamberti, con un percorso ventennale nelle istituzioni culturali (Teatro Stabile di Torino, Film Commission, Fondazione Cesare Pavese, Cultura e Territorio, Digito Cultura, Itaca), ha accolto la nomina con entusiasmo: "Piemonte dal Vivo è una realtà poliedrica e complessa, che unisce la programmazione in decine di comuni a progetti innovativi come la Lavanderia a Vapore e Hangar. Sarà un viaggio meraviglioso guidare questa Fondazione, insieme al direttore Matteo Negrin e a tutto lo staff".