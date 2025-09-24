Il Gruppo Alpini Madonna di Campagna celebra 75 anni di storia

Un fine settimana di musica, tradizione e memoria collettiva per il quartiere Madonna di Campagna. Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, il Gruppo Alpini Madonna di Campagna festeggerà il 75° anniversario della sua fondazione con due giornate di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Si parte sabato 27 settembre alle 21, quando la chiesa Madonna di Campagna di via Cardinal Massaia 98 ospiterà il concerto del coro New Alveo Choir. L’ingresso è libero e l’evento rappresenta il prologo musicale ai festeggiamenti.

La giornata clou sarà domenica 28 settembre: il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza R. Bonghi, da dove prenderà il via il corteo. Alle 10 la sfilata attraverserà le vie Cardinal Massaia, Sospello, Lucento, Spina Reale e viale Madonna di Campagna, accompagnata dalla Fanfara sez. Montenero e dal gruppo storico Militaria 1848-1945.

Un anniversario in grado di unire memoria e tradizione alpina, celebrando i valori che da 75 anni tengono vivo lo spirito del gruppo nel quartiere.