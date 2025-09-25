"Anch'io vittima di bullismo come Paolo": Villa dedica un manifesto al 14enne suicida

La sagoma stilizzata di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni della provincia di Latina morto suicida, ritratto con un paio di ali ed il basso si staglia nel cielo azzurro. E' lui il protagonista dell'ultimo lavoro di Andrea Villa, che ha deciso di dedicare il suo ultimo manifesto affisso in corso Regina a Torino al ragazzo che si è tolto la vita a causa del bullismo.

Istigazione al suicidio

L'inchiesta per far luce sulla sua morte procedi con l'ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio. Sono stati proprio il papà Giuseppe e la mamma Simonetta che in passato aveva denunciato episodi di vessazioni e prese in giro su Paolo.

Un tema sensibile per l'artista torinese, anche lui in "passato vittima di bullismo". Nel manifesto è riportato il verso "Gli misero un'armatura di 6 quintali, ma nessuno penso di mettergli le ali" della canzone Amico vola via di Lucio Corsi.

La canzone di Corsi

Il brano racconta di un giovane pronto a spiccare il volo, ma a cui la società ha imposto una pesante armatura per impedirgli di farlo. "Nessuno - commenta Villa - lo ha aiutato: al contrario, lo hanno schiacciato a terra. Così come è accaduto a scuola a Paolo, che è stato spinto fino al terribile gesto".

I manifesti sono affissi in corso Regina Margherita 78.