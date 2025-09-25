 / Cronaca

Cronaca | 25 settembre 2025, 08:20

Tir perde carburante, chiuso lo svincolo della Tangenziale nord

Sul posto i vigili del fuoco, per le operazioni messa in sicurezza

Chiusa una parte del raccordo di Falchera, in prossimità della Tangenziale nord, a causa della perdita di Gnl (Gas naturale liquefatto) da un tir. Da questa mattina all'alba i vigili del fuoco sono in azione nei pressi dello svincolo, dove si sta procedendo alla messa in sicurezza del tratto dove si è verificato lo sversamento di liquido.

I pompieri provvederanno poi alla bonifica in torcia. Al momento quindi una parte del raccordo è chiuso, con lo stop ai veicoli che viaggiano in direzione nord Milano-Aosta: al momento si registrano code e disagi per gli automobilisti.

Cinzia Gatti

