Borgo Vittoria contro degrado e illegalità: cittadini pronti a manifestare per il quartiere

Una mobilitazione dei residenti di Borgo Vittoria contro degrado e malcostume. La consigliera della Circoscrizione 5, Carmela Ventra, lancia un appello ai cittadini affinché si uniscano a una serie di iniziative sul territorio per contrastare fenomeni di degrado e illegalità. Ormai sempre più diffusi.

L’ex Gondrand

Il fulcro della protesta riguarda l’area dell’ex Gongrand, un rudere abbandonato che, nonostante uno sgombero, continua a essere (mal) frequentato. Negli ultimi mesi, i residenti hanno denunciato episodi di spaccio e prostituzione, soprattutto in orari serali e notturni, con signorine in attesa dei clienti all’interno dell’area.

Il problema Valli

Secondo Ventra, la situazione è aggravata dalla vicina ex area Ettore Valli, anch’essa in attesa di riqualificazione. “La burocrazia e le leggi attuali - precisa Ventra -, non sempre sono efficaci nel risolvere il problema. Invito, quindi, la cittadinanza a scendere in strada per riprendersi i propri spazi pubblici”. “Non possiamo permettere che i nostri figli, affacciati alla finestra o al balcone, si trovino a osservare situazioni di malcostume senza spiegazioni credibili”, afferma Ventra. L’iniziativa prevede passeggiate, momenti di socialità e attività in strada per mostrare come il quartiere possa essere vissuto in sicurezza. “Evitiamo che Borgo Vittoria degeneri diventando una “Barriera 2”. Con riferimento agli ormai cronici problemi del vicino quartiere Barriera di Milano.