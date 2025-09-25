Animali denutriti, chiusi al buio tra escrementi e rifiuti: denunciata una donna a Coazze

Buio totale, niente cibo, solo acqua sporca. Dentro stanze buie e maleodoranti, con i pavimenti completamente ricoperti da escrementi secchi. In questa situazione vivevano due cani e sette gatti detenuti in condzioni igienico-sanitarie gravissime, incompatibili con la loro natura e tali da causare gravi sofferenze.

Un nuovo caso di maltrattamento animale scoperto dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Giaveno, in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASL TO3, in un’abitazione di Coazze.

Gli animali erano rinchiusi I due cani, visibilmente denutriti, erano confinati in locali angusti e sporchi, con una sola finestra sbarrata da cui potevano appena intravedere l’esterno. Nessuna ciotola d’acqua a disposizione e materiali pericolosi sparsi ovunque impedivano loro anche solo di sdraiarsi.

Non migliori le condizioni dei sette gatti, chiusi in stanze invase da rifiuti, sacchetti vuoti di crocchette e attrezzi abbandonati.

Gli animali sono stati sequestrati penalmente e affidati all’ENPA, che si occuperà delle cure necessarie. Scattata la denuncia per una donna, sulla cinquantina, che ora dovrà rispondere per maltrattamento di animali