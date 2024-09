La lunga estate calda dei cantieri a Moncalieri prosegue anche in autunno: come cambia la viabilità

La lunga estate calda dei cantieri a Moncalieri prosegue anche ad inizio autunno.

Riasfaltature delle strade

Dopo gli interventi per la sistemazione della rete del teleriscaldamento, in questa settimana prende il via un importante intervento di manutenzione stradale che coinvolgerà diverse vie del Comune. I lavori di fresatura e posa di tappeti di asfalto definitivi interessano Strada delle Finanze interno 23, C.so Parini, Via Pirandello, Strada delle Finanze, Via Ariosto, Via Tommaseo, Via Nievo, Via Fogazzaro, Via Monti e Strada Mongina.

Come cambia la viabilità

Per garantire la sicurezza dei lavori, sarà introdotto un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, oltre ad un restringimento della carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato. Le vie interessate da queste misure includono Strada delle Finanze interno 23, Strada del Cervo, Corso Parini (dal 30/A a Via G. Gozzano), Via Pirandello, Via Ariosto, Via Tommaseo, Via Nievo, Via Fogazzaro, Via Monti e Strada Mongina (dal passaggio a livello).

I lavori sono previsti fino al 9 novembre, ma potrebbero prolungarsi sino al completamento dell'intervento. Per questo, gli automobilisti e i residenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni del personale addetto per evitare disagi e rallentamenti. Ma è necessario armarsi di pazienza fin da subito.