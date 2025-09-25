Drogato, perde il controllo dell'auto e va a tamponare un'altra vettura

Un tamponamento, come tanti ne accadono. Ma per come è stata originata questa situazione, poteva finire molto peggio, se la strada fosse stata trafficata. Ci troviamo nel quartiere Barriera di Milano, precisamente nel tratto compreso tra via Sandigliano e la Trino. "Due intersezioni della città che da tempo sono diventate lo snodo ed il canale principale dei pusher", denuncia la capogruppo in Circoscrizione 6 di Fratelli d'Italia Verangela Marino.

Marino: "Adesso basta"

Un drogato, a bordo della sua auto, dopo aver acquistato e consumato della stupefacente recuperato all'angolo di via Sandigliano, si è messo alla guida, tamponando violentemente una vettura regolarmente parcheggiata, il cui proprietario, avvisato da alcuni residenti, si è precipitato in strada ed ha contattato subito le forze dell'ordine.

"Tempestivamente sul posto è giunto personale della Polizia municipale, che ha acquisito un video ripreso da un cittadino con il suo stesso telefonino, mostrando loro quanto fosse accaduto", ha aggiunto Marino.

"Necessarie le telecamere"

"Come capogruppo di Fratelli d'Italia rinnovo l'invito alla città di posizionare due telecamere: una nel tratto Sempione-Trino, in quanto molti di questi individui a bordo delle proprie autovetture spesso imboccano la via in contromano, rischiando di creare gravissimi incidenti - ha concluso l'esponente di FdI - mentre un'altra sarebbe opportuno posizionarla in corso Giulio Cesare, all'angolo con via Sandigliano, al fine di agevolare il lavoro delle forze dell'ordine, visto il continuo spaccio presente in questo tratto".