Parco Arrivore trasformato in discarica: cartongesso, rifiuti e un container rovesciato

Cartelloni pubblicitari abbandonati, lastre di cartongesso spezzate, vecchi pannelli, sacchi neri, pezzi di plastica e persino un grande contenitore in metallo rovesciato sull’erba. È questa la scena con cui si presenta il parco Arrivore, dove l’ennesimo scarico abusivo ha trasformato un angolo di verde in una discarica improvvisata.

Una discarica a cielo aperto

Un vero e proprio polmone verde per la città, ma nel quale ora si trovano cumuli di scarti edilizi e immondizia sparsa, incastrata tra i cespugli e i muretti di mattoni che delimitano l’area. Una ferita nel cuore della Circoscrizione 6, che ora chiede più controlli, strumenti preventivi e punizioni per i pirati dell'immondizia.

L'accusa della Circoscrizione 6

Questa volta la denuncia arriva con toni durissimi. La coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6 non usa infatti mezzi termini e richiama l’amministrazione comunale alle proprie responsabilità. "Il parco Arrivore ed il parco Stura, per molti anni trattati ingiustamente come discarica dai maleducati di turno, continua ad esser ostaggio di questi gesti squallidi", ha spiegato la coordinatrice Giulia Zaccaro.

"Queste persone vanno punite con forza e con celerità per disincentivarle dal continuare a fare del male a tutti quanti noi", aggiunge Zaccaro.

"L’amministrazione comunale accolga le richieste, che risalgono dal 2021 ad oggi, fatte dalla Circoscrizione e mettano le telecamere nei punti più nevralgici di scarico. Fra cui il nostro prezioso parco", ha concluso la coordinatrice della 6.