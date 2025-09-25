Spaccata in un negozio di Barriera: un residente mette in fuga tre balordi

Un brusco risveglio nel cuore della notte per un commerciante di via Brandizzo. Il rumore della spaccata, della saracinesca sollevata, dei vetri rotti ha però sollevato subito l'attenzione di un residente della zona, che ha iniziato ad urlare, mettendo in fuga i tre balordi (pare di origine magrebina) prima che portassero a termine la loro azione.

Il pronto intervento della Polizia

Quanto è accaduto attorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì è stato raccotanto dalla capogruppo di FdI in Circoscrizione 6 Verangela Marino: "In pochi minuti sul posto è intervenuto personale della Polizia di Stato, che dopo aver raccolto le dichiarazioni di quanto accaduto dal testimone, si è posto alla ricerca, di questi tre balordi che hanno creato al commerciante un danno non da poco...". Quando la sicurezza non è più solo una questione di percezione, come ha aggiunto l'esponente del centrodestra, testimoniando "massima solidarietà e vicinanza al negoziante, per quanto subito".