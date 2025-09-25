Incendio nella notte davanti a una sala scommesse di Collegno: nessun ferito

Nella serata di martedì 24 settembre un incendio è scoppiato davanti all’ingresso dell’agenzia di scommesse Wincity Sisal, in via Venaria 47. Le fiamme, divampate poco prima della mezzanotte, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La direzione del locale ha ringraziato i soccorritori per il pronto intervento e fa sapere che la sala scommesse rimane regolarmente aperta.